Maool

maool.com

Maool Email Editor est un éditeur de courrier électronique simple doté de fonctionnalités avancées clés. Il possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer un e-mail visuellement attrayant. Exportez vos e-mails vers votre ESP préféré en un seul clic et faites passer votre campagne au niveau supérieur. Créez des e-mails en un rien de temps, sans codage. Créer des e-mails avec Maool Email Editor est très amusant. Si vous partez de zéro, concevoir un email est une tâche difficile. Même si vous utilisez un outil de conception d’e-mails, cela consommera une quantité importante de votre temps et de votre énergie. Maool Email Editor comprend des fonctionnalités qui faciliteront la conception d'e-mails pour vous. Nous avons combiné un puissant éditeur d'e-mails par glisser-déposer avec des modèles et des modules d'e-mails prédéfinis pour vous permettre de créer des e-mails parfaits pour votre marque. Il comprend toutes les options de personnalisation permettant de modifier les styles de texte, d'image, d'image d'arrière-plan, de couleur, de couleur d'arrière-plan, etc. Maool Email Editor comprend des offres de messagerie adaptées à des secteurs spécifiques. Un pack de messagerie contient tous les modèles et modules nécessaires pour créer un e-mail. Les modèles et modules prédéfinis rendent la conception d'e-mails beaucoup plus facile et plus rapide. Il vous suffit de sélectionner le forfait de messagerie qui correspond le mieux à vos besoins. Créez votre e-mail comme vous le souhaitez. Personnalisez-le en modifiant les couleurs et les polices pour qu'elles correspondent au style de votre marque. Exportez-le vers votre ESP, et c'est fait. Nous proposons également l'exportation d'e-mails en un seul clic, qui vous permet d'exporter un modèle vers votre fournisseur de services de messagerie préféré. Vous pouvez utiliser l'export HTML si votre ESP n'est pas intégré. Ne vous inquiétez pas, nous avons actuellement quelques ESP et nous en ajouterons d'autres à l'avenir. Caractéristiques principales : - Ensembles de modèles spécifiques à l'industrie Nous avons analysé les besoins de chaque secteur pour déterminer quels e-mails sont les plus couramment utilisés et quelles sont toutes les exigences dans ce secteur spécifique. Nous avons étudié des scénarios de cas d'utilisation spécifiques à un secteur et conçu un ensemble de messagerie tout-en-un pour cette catégorie qui répond à tous les besoins de ce secteur. Les offres de courrier électronique spécifiques au secteur que nous créons comprennent une collection de modèles couramment utilisés et requis dans ce secteur. Nous disposons actuellement de quelques offres de courrier électronique et nous continuerons d'en ajouter d'autres au fil du temps. Veuillez laisser vos suggestions de paquets de courrier électronique dans les commentaires. - Exportation en un seul clic vers ESP (fournisseur de services de messagerie) Nous avons créé une fonctionnalité d'exportation en un seul clic qui vous permet d'exporter des modèles vers esp. Nous prenons actuellement en charge l'exportation en un seul clic vers Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost et bien d'autres à venir. Ne vous inquiétez pas si vous avez un autre ESP. Nous avons l'exportation HTML et vous pouvez utiliser l'exportation HTML sur votre ESP. - Aucun codage requis Vous n'avez besoin d'aucune connaissance en codage pour créer des e-mails avec notre éditeur. Nous avons conçu notre éditeur pour qu'il soit simple et facile à utiliser. Vous pouvez utiliser notre éditeur pour créer des e-mails pour votre marque. - Plan gratuit pour toujours Nous avons un plan gratuit pour toujours qui vous permet d'utiliser Maool Email Editor gratuitement pour le reste de votre vie.