Logiciel de création de modèles d'e-mails - Applications les plus populaires - Russie

Omnisend est une plate-forme de marketing par e-mail et SMS dotée d'une suite de fonctionnalités spécialement conçues pour aider les magasins de commerce électronique à développer plus rapidement leurs activités en ligne. L'intégration en un clic avec les principales plates-formes de commerce électronique, les modèles d'automatisation et d'e-mail prédéfinis et le support client en direct primé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, permettent aux marques de toutes tailles de vendre plus facilement, le tout sans coût exagéré. Rejoignez plus de 100 000 marques de commerce électronique qui utilisent Omnisend pour développer leurs activités sur pilote automatique, en convertissant leurs clients avec des e-mails et des SMS rapides à créer et très pertinents. - Envoyez des newsletters et des campagnes ciblées Créez de superbes e-mails faciles à acheter en quelques minutes à l'aide de notre générateur d'e-mails par glisser-déposer et d'une variété de modèles d'e-mails prêts à l'emploi. Ajoutez des codes promo, sélectionnez et insérez automatiquement des produits et renvoyez automatiquement les campagnes aux non-ouvreurs - le tout sans aucun travail manuel fastidieux ! - Stimulez les ventes en pilote automatique grâce aux automatisations du commerce électronique. Gagnez (récupérez) les ventes perdues grâce à des flux de travail prédéfinis pour l'abandon de panier, les séries de bienvenue, les e-mails transactionnels et bien plus encore. Bénéficiez d'automatisations prédéfinies génératrices de revenus fonctionnant en quelques minutes ou créez facilement vos flux de travail personnalisés à l'aide de notre éditeur d'automatisations sans code, par glisser-déposer. - Améliorez votre ciblage grâce à une segmentation robuste Segmentez vos clients en fonction de leur comportement d'achat ainsi que d'autres propriétés pour améliorer les conversions avec des e-mails et des SMS personnalisés et bien ciblés. Créez des segments pour les clients à forte valeur ajoutée, pour les acheteurs de catégories/produits spécifiques ou pour ceux qui ont besoin d'être réengagés et personnalisez votre message. - Combinez l'e-mail avec les SMS et davantage de canaux. Ajoutez des SMS et des notifications push juste à côté de vos e-mails en utilisant la même plateforme et offrez une expérience client cohérente et omnicanale. Économisez du temps et de l'argent : vous n'avez plus besoin de payer pour des applications distinctes de courrier électronique, SMS et push ! - Créez vos listes d'e-mails et de SMS Collectez de nouveaux abonnés à l'aide de nos formulaires adaptés aux mobiles et entièrement personnalisables. Choisissez parmi les fenêtres contextuelles, les boîtes d'inscription, les pages de destination ou une roue de la fortune pour collecter de manière transparente les inscriptions par e-mail et/ou SMS. Capturez vos visiteurs avec des formulaires d'intention de sortie et améliorez l'engagement des popups à l'aide des options de ciblage de formulaires, toutes disponibles dans Omnisend. - Assistance 24h/24 et 7j/7 Nous vous offrons une assistance exceptionnelle et des conseils utiles à chaque fois que vous en avez besoin. Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7. Commencez à utiliser Omnisend gratuitement, effectuez une mise à niveau à tout moment ! Omnisend invite les indépendants et les agences à rejoindre le programme de partenariat Omnisend. Ce programme est créé pour aider les indépendants et les agences à accélérer leur croissance, à gagner plus de clients et à recevoir une part des revenus de premier plan du secteur pour les comptes référés et gérés. Vérifiez le lien et rejoignez le programme : https://www.omnisend.com/partners/