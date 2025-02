Logiciel de signature électronique - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Crossware

Vous recherchez un outil puissant qui vous permet d’ajouter des signatures, des clauses de non-responsabilité et une image de marque cohérentes et conformes à chaque e-mail sortant de votre entreprise ? Notre outil primé, Crossware Mail Signature (pour Microsoft 365, Microsoft Exchange et HCL Domino) est la solution qu'il vous faut. Des signatures élégantes, conformes et personnalisées sont automatiquement ajoutées à chaque e-mail, quel que soit l'appareil à partir duquel vous l'envoyez. Créer votre signature parfaite est facile avec un simple éditeur visuel par glisser-déposer ou devenez un peu plus technique et passez à la création de votre signature en HTML avec notre éditeur de code source. Notre outil de signature est constamment développé dans le but de garantir que les signatures soient dynamiques et intelligentes. Cela signifie qu'il est sensible au contexte et personnalisé pour les besoins uniques de votre entreprise. Vous pouvez créer et appliquer des règles qui contrôlent quand, où et comment vos signatures sont appliquées grâce à notre générateur de règles simple. Créez rapidement des règles pour l'application de signatures ou de blocs de signature (une plus petite partie de votre signature) basées sur les champs Active Directory, les adresses des destinataires, les dates et bien plus encore. Si vous avez besoin d'une règle hautement personnalisée ou complexe, vous pouvez également écrire des règles en C#. Crossware Mail Signature vous permet de contrôler qui peut modifier chaque signature ou bloc de signature, par ex. vous pouvez choisir d'autoriser uniquement l'équipe marketing à modifier la section de la bannière publicitaire et l'équipe juridique à modifier la clause de non-responsabilité, protégeant votre signature des modifications non sollicitées. Crossware Mail Signature est conçu dès le départ pour être hautement sécurisé. Nous ne stockons ni ne copions vos e-mails et les traitons en toute sécurité dans les centres de données Microsoft Azure. Pour plus de sécurité, vous pouvez également spécifier le centre de données Microsoft de votre choix lors de la configuration de Crossware Mail Signature. Fonctionnalités : - Ajoutez des logos, des graphiques, des bannières publicitaires, des icônes de réseaux sociaux, des champs Active Directory, des clauses de non-responsabilité et du texte aux en-têtes et pieds de page de vos e-mails. - Appliquez vos signatures quand, où et comment vous le souhaitez grâce à des règles puissantes. - Signatures sur chaque appareil et client de messagerie. - Contrôlez chaque partie de votre signature, avec des blocs contrôlés séparément. - Éditeur de code visuel/HTML - Prévisualisez les signatures en temps réel, en fonction des destinataires et des expéditeurs. - Affichez les signatures dans Outlook et consultez vos signatures dans les éléments envoyés. - Application de signature intelligente et dynamique - Choisissez votre centre de données Microsoft dans lequel déployer - Modifiez n'importe où et à tout moment avec notre éditeur basé sur un navigateur Découvrez ce qui fait de nous la solution de signature leader au monde - démarrez votre essai gratuit dès maintenant !