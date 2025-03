Services de messagerie - Applications les plus populaires - Tanzanie

mail.com

L'application Mail.com Mail and Cloud propose un courrier sécurisé et un stockage cloud dans une application de messagerie. Cette application Secure Mail apporte toute la vitesse et la commodité d'une boîte de réception et d'un stockage de cloud à un smartphone, offrant un accès 24/7 à la boîte aux lettres et au cloud. E-MAIL Les utilisateurs peuvent vérifier leurs e-mails, répondre aux messages et gérer leur boîte aux lettres, leurs dossiers de messagerie et leurs contacts, le tout à partir de leurs smartphones. Une application de messagerie sécurisée permet plusieurs comptes de messagerie et adresses de messagerie. L'application Secure Mail de Mail.com pour Android offre une mobilité pour la boîte de réception par e-mail. NUAGE Le cloud Mail.com est accessible en ligne dans la boîte aux lettres, permettant aux utilisateurs de stocker non seulement des e-mails dans la boîte de réception de l'application Secure Mail, mais également des documents cloud en ligne et des photos. Les utilisateurs peuvent activer les sauvegardes de photos automatiques pour garder leurs souvenirs en sécurité. Fonctionnalités de l'application Secure Cloud & Mail Secure Cloud: * Technologie de chiffrement et de sécurité par e-mail (TLS, SSL) * Fonctions de boîte aux lettres comme le mode plein écran et pincez-vous vers le zoom * Notifications push par e-mail (facultatif) * Synchronisation avec le carnet d'adresses du smartphone (facultatif) * Sécurité des épingles, des empreintes digitales ou du verrouillage facial * Le compte de messagerie sécurisé comprend 2 Go de cloud en ligne gratuit * Créez un compte de messagerie directement dans l'application * Téléchargez des photos et des documents du smartphone vers le cloud * Envoyez un e-mail et partagez des photos du cloud * Enregistrer les pièces jointes des e-mails et envoyer des documents à partir du stockage cloud * Boîte aux lettres d'application de messagerie et de messagerie synchronisée automatiquement * Plus de 100 domaines pour personnaliser une adresse e-mail gratuite, par exemple, @ email.com