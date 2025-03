OnMail

OnMail, le nouveau service de messagerie d'Edison Mail. Dites au revoir au flux sans fin de spam et aux publicités intrusives. Avec OnMail, vous pouvez enfin récupérer votre boîte de réception et vivre une expérience d'e-mail vraiment sécurisée et sans couture. OnMail est également compatible avec tous vos services de messagerie existants, y compris Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail, etc. * Prenez le contrôle de votre boîte de réception: vous choisissez qui entre dans votre boîte de réception, ayant un contrôle total, peu importe qui a votre adresse. Le pouvoir de choix est la vraie liberté. Déclarez l'indépendance du courrier indésirable. Des pionniers de la désinscription à un tour. * Technologie antitrackage avancée: expérimentez la technologie anti-retrait intégrée qui protège automatiquement vos messages des snoops et des pixels d'espionnage. Votre confidentialité est importante et OnMail garantit que vos e-mails sont protégés des yeux indiscrets. * Transition et modernisation transparente: il n'a jamais été aussi facile de changer de service de messagerie. OnMail offre la possibilité d'apporter de manière transparente vos comptes de messagerie existants, y compris Gmail, Yahoo Mail, Outlook, etc., avec vous et les moderniser. Profitez des avantages des fonctionnalités innovantes d'Onmail tout en conservant vos adresses e-mail familières. * Compatibilité multiplateforme: accédez à vos e-mails de manière transparente sur tous vos appareils. OnMail est disponible pour Android, iOS et Web, vous permettant de rester connecté où que vous soyez. Synchronisez votre boîte de réception, vos brouillons et vos contacts sans effort, garantissant une expérience de messagerie transparente sur toutes les plateformes. * Construit sur le contrôle, la confidentialité et la simplicité: OnMail est construit sur les principes de contrôle de la commande, de la confidentialité et de la simplicité. Il vous permet d'accomplir plus avec les e-mails. Dites adieu aux boîtes de réception encombrées et à la gestion des e-mails qui prennent du temps. OnMail est conçu pour rationaliser votre expérience par e-mail, vous donnant plus de temps pour ce qui compte le plus. * Expertise par e-mail de pointe: OnMail est le service le plus intelligent et le seul e-mail offrant une transition transparente vers une boîte de réception moderne. Notre équipe d'experts par e-mail a conçu une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes pour améliorer votre productivité. Coupez le temps que vous passez en e-mail en deux avec le service de messagerie fait avec soin par des experts par e-mail. * Confidentialité par conception: la confidentialité est au cœur de la promesse d'Onmail à nos utilisateurs. Vos informations personnelles, comme votre nom ou votre adresse e-mail, ne sont jamais partagées. Nous priorisons la sécurité et la confidentialité de vos données. De plus, OnMail vous donne la possibilité de se désinscrire de participer à nos recherches anonymisées Edison Trends via le menu des paramètres. Découvrez l'avenir de l'e-mail avec OnMail. Prenez en charge votre boîte de réception, protégez votre confidentialité et simplifiez votre gestion des e-mails. Rejoignez la révolution des services de courrier électronique qui priorisent vraiment votre contrôle et votre sécurité. Mettez la main sur l'application de messagerie OnMail pour Android dès aujourd'hui!