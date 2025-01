Services de messagerie - Applications les plus populaires - Polynésie française

Gmail

google.com

Gmail est un service de messagerie gratuit développé par Google. Les utilisateurs peuvent accéder à Gmail sur le Web et utiliser des programmes tiers qui synchronisent le contenu des e-mails via les protocoles POP ou IMAP. Gmail a démarré en version bêta limitée le 1er avril 2004 et a terminé sa phase de test le 7 juillet 2009. Au lancement, Gmail proposait une offre initiale de capacité de stockage d'un gigaoctet par utilisateur, une quantité nettement supérieure à celle proposée par ses concurrents à l'époque. Aujourd'hui, le service est livré avec 15 Go de stockage. Les utilisateurs peuvent recevoir des e-mails d'une taille maximale de 50 mégaoctets, pièces jointes comprises, tandis qu'ils peuvent envoyer des e-mails jusqu'à 25 mégaoctets. Afin d'envoyer des fichiers plus volumineux, les utilisateurs peuvent insérer des fichiers de Google Drive dans le message. Gmail possède une interface orientée recherche et une « vue de conversation » similaire à un forum Internet. Le service se distingue parmi les développeurs de sites Web pour son adoption précoce d'Ajax. Les serveurs de messagerie de Google analysent automatiquement les e-mails à plusieurs fins, notamment pour filtrer le spam et les logiciels malveillants, et pour ajouter des publicités contextuelles à côté des e-mails. Cette pratique publicitaire a été fortement critiquée par les défenseurs de la vie privée en raison de préoccupations concernant la conservation illimitée des données, la facilité de surveillance par des tiers, le fait que les utilisateurs d'autres fournisseurs de messagerie n'ont pas accepté la politique lors de l'envoi d'e-mails à des adresses Gmail et la possibilité pour Google de la modifier. ses politiques visant à réduire davantage la confidentialité en combinant les informations avec d'autres utilisations de données Google. L'entreprise a fait l'objet de poursuites concernant ces questions. Google a déclaré que les utilisateurs de messagerie doivent « nécessairement s'attendre » à ce que leurs e-mails soient soumis à un traitement automatisé et affirme que le service s'abstient d'afficher des publicités à côté de messages potentiellement sensibles, tels que ceux mentionnant la race, la religion, l'orientation sexuelle, la santé ou les états financiers. . En juin 2017, Google a annoncé la fin de l'utilisation du contenu contextuel de Gmail à des fins publicitaires, en s'appuyant plutôt sur les données collectées lors de l'utilisation de ses autres services. En 2018, Gmail comptait 1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde.