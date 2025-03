Infobip

infobip.com

Infobip Email API est une infrastructure d'envoi d'e-mails qui envoie instantanément un volume élevé d'e-mails via SMTP ou HTTP API. Aide à fournir une excellente expérience client avec des e-mails livrés sans délai, augmentant ainsi les revenus en maximisant la délivrabilité. Prend en charge tous les formats d'e-mails transactionnels ou promotionnels. Infrastructure robuste et facilement évolutive Traitez des millions d'e-mails en quelques minutes et livrez-les en 2 secondes avec un taux de délivrabilité de 99,4 %. Prêt à prendre en charge n’importe quel volume d’e-mails. Conçu pour les équipes produit et les développeurs Intégration simple et flexible, prise en charge de tous les langages de programmation courants, temps de réponse médian <100 millisecondes, SLA de disponibilité de 99,99 %. Assistance technique 24h/24 et 7j/7 par des ingénieurs expérimentés. Centres de données dans le monde entier Les déploiements et le stockage locaux garantissent des latences plus faibles et une sécurité accrue. Restez entièrement conforme aux réglementations régionales. Prise en charge de la délivrabilité Une équipe dédiée d'experts en délivrabilité aide à l'intégration, au préchauffage du domaine personnalisé et à l'optimisation des performances. Rapports et analyses Diagnostiquez et résolvez rapidement les problèmes d'envoi grâce aux rapports de journaux et aux webhooks. Suivez les performances des e-mails et obtenez des informations grâce à des analyses complètes des e-mails. Validation des e-mails Utilisez l'API ou l'application Web pour identifier les contacts à haut risque, supprimer les adresses e-mail invalides et maintenir les listes de diffusion propres. Protégez la réputation des expéditeurs avec une base de données de qualité et augmentez la délivrabilité.