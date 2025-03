Logiciel de gestion de courrier électronique - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Leadspicker

Leadspicker : la plateforme SaaS ultime pour la prospection de leads et la diffusion par e-mail Améliorez votre jeu de prospection commerciale avec Leadspicker – une solution SaaS révolutionnaire conçue spécifiquement pour les spécialistes du marketing et les professionnels de la vente axés sur les résultats. Avec Leadspicker, vous n'avez plus besoin de jongler avec plusieurs outils de prospection de leads et de campagnes email. Cette plateforme vous offre tout sous un même toit numérique. Principales fonctionnalités : Capacité de diffusion par e-mail : envoyez des campagnes ciblées à vos prospects sans effort. Grâce aux fonctionnalités de préchauffage et de rotation des e-mails, vous pouvez garantir que votre sensibilisation a une efficacité maximale. Correspondance intelligente des e-mails : plus de conjectures ! Envoyez des e-mails en utilisant le client qui correspond au fournisseur de messagerie de votre prospect. Que votre prospect utilise Outlook ou Gmail, Leadspicker correspond et utilise le client approprié pour des taux de livraison optimaux. Outil de prospection : identifiez en toute transparence les prospects potentiels qui correspondent aux exigences de votre entreprise. Plongez dans un riche bassin de prospects et rationalisez votre processus de ciblage. Chasse aux e-mails en cascade : Leadspicker révolutionne la recherche d'e-mails en utilisant une approche en cascade unique. En synergie avec plus de 5 solutions tierces, il garantit un taux de réussite et une qualité plus élevés dans l'obtention d'adresses e-mail valides. Offres spéciales : Data-as-a-Service : trouver des prospects de qualité peut être un défi. Avec la fonctionnalité Data-as-a-Service de Leadspicker, accédez aux prospects de premier plan directement sur la plateforme, prêts à être diffusés. Campagne de vente en tant que service : de la prospection de données à la diffusion d'e-mails, laissez Leadspicker se charger du gros du travail. En tant que client, votre objectif principal reste les prospects qui manifestent un réel intérêt pour les réunions, garantissant ainsi des taux de conversion plus élevés.