Logiciel de gestion de courrier électronique - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

Gmelius

gmelius.com

Gmelius est la première plate-forme de collaboration qui s'intègre nativement dans Google Workspace (anciennement G Suite), et le connecte avec les autres applications utilisées par votre entreprise comme Slack ou Trello. Gmelius permet aux équipes de collaborer tout en travaillant à partir des outils qu'ils connaissent déjà et aiment. Pas besoin de migrer des données vers une autre solution tierce ni pour apprendre à utiliser une autre application. Gmelius fait que le travail d'équipe se produit directement à partir de la boîte de réception Gmail d'un utilisateur. En commençant par de puissantes boîtes de réception partagées, des étiquettes Gmail partagées, des planches Visual Kanban et des automatisations de flux de travail intelligentes juste à l'intérieur de Gmail, Gmelius propose une plate-forme de collaboration unique qui s'intègre au reste des applications quotidiennes d'un utilisateur. Un utilisateur peut connecter ses outils préférés avec des intégrations bidirectionnelles uniques (y compris Slack et Trello), une API publique ou via Zapier. * Simplifier la gestion des e-mails * Augmenter la transparence et la responsabilité * Automatiser et optimiser la distribution de la charge de travail * Rationaliser les workflows et automatiser tout travail de grognement Gmelius propose la principale solution de boîte de réception partagée sur le marché, et voici pourquoi: 1. Gmelius s'intègre de manière transparente aux outils existants. Gmelius vit directement dans la boîte Gmail d'un utilisateur, ce qui les permettant de travailler dans un écosystème avec lequel il est à l'aise. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent sur la migration, l'administration et la formation. 2. Gmelius évolue avec les besoins. Son architecture unique soutient quotidiennement les petites et grandes organisations. Ses plus gros clients comptent plus de 8 000 boîtes de réception partagées actives et des dizaines de milliers d'utilisateurs. 3. Gmelius applique une confidentialité stricte par modèle de conception. Son siège social est en Suisse, en Europe et la vie privée a toujours été intégrée de manière proactive à la plate-forme. Contrairement à d'autres services, Gmelius ne stocke jamais le contenu des e-mails d'un utilisateur.