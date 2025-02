Logiciel de gestion de courrier électronique - Applications les plus populaires - Suède

Neo

neo.space

Neo est une suite de messagerie et de croissance conçue pour accélérer la croissance en ligne des petites entreprises et des entrepreneurs. Plus de 15 000 petites entreprises font confiance à Neo. Neo est une plate-forme de messagerie professionnelle tout-en-un où vous obtenez une adresse e-mail professionnelle personnalisée ([email protected]) qui correspond au nom de votre marque et des fonctionnalités puissantes qui aident à développer votre marque. Une adresse e-mail professionnelle ajoute de la crédibilité et inspire confiance à vos clients et à votre marque, car elle est basée sur votre nom de domaine. Et le meilleur ? Nous vous aiderons à trouver un nom de domaine approprié si vous n'en avez pas déjà un ! Vous obtenez également un site Web pour consolider la présence numérique de votre marque, et il ne nécessite aucune configuration ni codage. Neo est doté d'une gamme d'outils ainsi que d'une messagerie Web riche, notamment des applications intégrées de calendrier et de contacts, du marketing par e-mail, de la planification de rendez-vous et d'un assistant de messagerie IA pour rédiger et répondre à n'importe quel e-mail, des accusés de lecture et une foule d'autres outils de productivité et de sécurité. caractéristiques. Idéal pour : les petites entreprises, les entrepreneurs et les startups qui recherchent une suite de messagerie complète pour interagir efficacement avec leurs clients et leurs coéquipiers.