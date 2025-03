Outils de délivrabilité des e-mails - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

Emma

Emma by Marigold aide les spécialistes du marketing à créer et à diffuser des campagnes par e-mail et SMS personnalisées et ciblées qui génèrent de réels résultats commerciaux. Que vous soyez une équipe individuelle ou une équipe répartie à l'échelle mondiale, nos ressources vous permettent de créer plus facilement des campagnes simples, basées sur les données, qui se connectent et se convertissent sur tous les canaux. Nous proposons également des modèles personnalisables (non limités aux comptes premium), un support client pratique et des fonctionnalités conçues pour évoluer avec vous. * Planifier : collaborez entre les équipes, soyez proactif concernant vos campagnes et votre sensibilisation des clients. * Conception — Notre éditeur de classe mondiale et des centaines de modèles réactifs vous aident à concevoir des e-mails mobiles convaincants et à tester des CTA efficaces. * Cibler et engager — Utilisez la segmentation pour générer des messages plus personnalisés en fonction de ce que vous savez de vos clients, et nos outils d'automatisation vous aident à créer et à exécuter efficacement des campagnes en cours qui gardent votre marque en tête. * Analyser et optimiser : comprenez l'impact de vos programmes et améliorez-vous au fil du temps grâce à des analyses, des tests et des informations en temps réel, même lorsque vous êtes en déplacement. * Intégrations — Emma s'intègre aux meilleures plateformes de CRM, de commerce électronique et d'analyse afin que vous puissiez utiliser les données des technologies que vous utilisez le plus pour créer des créations informées et dynamiques.