Outils de délivrabilité des e-mails - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Mailchimp

mailchimp.com

MailChimp est une plate-forme marketing tout-en-un conçue pour les petites entreprises. Avec des outils tels que les rapports et l'analyse, le CRM marketing, les campagnes par e-mail, les newsletters et la gestion du contenu, vous pouvez mettre vos clients au centre, afin que vous puissiez commercialiser plus intelligemment et développer votre entreprise plus rapidement. L'application mobile Marketing & CRM de MailChimp vous aide à commercialiser plus intelligemment et à développer votre entreprise plus rapidement dès le premier jour. Accédez aux outils dont vous avez besoin partout où votre travail vous emmène et montez en marche en quelques minutes - aucune expérience nécessaire. Avec MailChimp, vous ne manquerez jamais une occasion de faire une vente, de ramener les clients, de trouver de nouveaux abonnés ou de partager la mission de votre marque. Utilisez MailChimp pour: * Marketing CRM - suivez vos contacts avec le marketing CRM de MailChimp. Trouvez et ajoutez de nouveaux clients avec des outils d'importation de contact, tels que le scanner de carte de visite. Suivez la croissance de l'audience et affichez des informations sur les contacts individuels sur le tableau de bord. Faites le tout en un seul endroit - appelez, SMS et e-mail directement à partir de l'application. Enregistrez les notes et ajoutez des balises après chaque interaction pour se souvenir des détails importants. * Rapports et analyses - Apprenez plus profondément sur vos performances de vente et de marketing. Suivez les résultats pour toutes vos campagnes et obtenez des recommandations exploitables sur la façon de s'améliorer. Consultez les rapports et les analyses pour les campagnes par e-mail, les pages de destination, les publicités Facebook et Instagram, les publications sur les réseaux sociaux et les cartes postales. * Courriels et automatisations - Créez, modifiez et envoyez des campagnes de marketing par e-mail, des newsletters et des automations. Avec un renoncement en un clic aux non-odeurs et aux e-mails de reciblage des produits, vous pourrez réengager les clients et augmenter les ventes en un rien de temps. * Facebook & Instagram ADS - Rédiger et publier des annonces, établir un budget et cibler un groupe spécifique. Atteignez de nouvelles personnes, engagez les contacts existants, configurez un public personnalisé ou ramenez les visiteurs du site Web. * Recommandations marketing - Obtenez des recommandations exploitables pour aider à améliorer votre marketing. Sachez quand il est temps de configurer un e-mail de panier abandonné ou de vous rappeler pour définir le logo de votre marque. * Gestion de la marque - Téléchargez des images de votre appareil directement dans MailChimp et utilisez-les dans toutes vos campagnes.