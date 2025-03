Loop Email

intheloop.io

Loop Email est une boîte de réception d'équipe simple mais puissante. Il a été construit avec la familiarité d'un client de messagerie, il est donc facile à configurer et à utiliser pour toutes les équipes habituées à traiter les messages des clients par courrier électronique. Il est difficile d'être productif lorsque vous passez la moitié de votre temps à lire des e-mails et l'autre moitié à passer d'une plateforme à l'autre pour informer votre équipe de ces e-mails. Vous avez besoin d'une application unique qui vous aidera à avancer plus rapidement et à garder tout et tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est la boucle. Il simplifie et organise toutes vos communications professionnelles entrantes dans une seule boîte de réception et vous permet, à vous et à votre équipe, de commander, de contrôler et de vous concentrer. Avec Loop, aucun message n'est manqué et votre équipe peut attribuer la propriété, discuter des e-mails des clients, échanger des fichiers, automatiser les flux de travail et gérer facilement les boîtes de réception partagées. Pourquoi ne pas l'essayer aujourd'hui ?