Logiciel client de messagerie - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Spike

spikenow.com

Spike résout le chaos de la communication des équipes et des individus en regroupant les e-mails, les discussions d'équipe, les documents collaboratifs et les réunions dans un seul flux. Spike pour un usage personnel : obtenez une meilleure expérience de messagerie avec l'application de messagerie conversationnelle de Spike qui transforme vos e-mails en chat. C'est comme avoir une plateforme de messagerie suralimentée qui donne la priorité à vos messages les plus importants, afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses les plus importantes. Utilisez votre messagerie existante et profitez d'une expérience de messagerie sans encombrement. Spike for Teams : Clarté de la communication pour les équipes ! Spike propose une suite de productivité complète pour les équipes. Il combine le chat d'équipe, les e-mails, les réunions vidéo, les outils d'IA et les documents collaboratifs dans un flux unifié. Communiquez et collaborez sans effort avec les équipes internes et les parties prenantes externes, notamment vos collègues, partenaires, clients et fournisseurs, qu'ils utilisent Spike ou non. Spike est le premier service de messagerie professionnelle conçu pour des interactions d'équipe significatives. Maintenez la cohérence de votre marque en utilisant votre propre domaine de messagerie ou en achetant un domaine personnalisé auprès de Spike. Bénéficiez d’e-mails et de messages sécurisés, fiables et archivables qui garantissent une communication fluide.