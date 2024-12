Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel client de messagerie - Applications les plus populaires - Fidji

Le logiciel client de messagerie permet aux utilisateurs de gérer leurs comptes de messagerie via une application de bureau. Bien qu'ils fonctionnent de manière similaire aux gestionnaires de messagerie Web disponibles via un navigateur, les clients de messagerie sont accessibles via un programme téléchargé. Certains fournisseurs de comptes de messagerie proposent leurs propres clients de messagerie, bien que la plupart ne fournissent pas eux-mêmes de comptes de messagerie. L’un des principaux avantages des clients de messagerie réside dans leur capacité à créer une boîte de réception unifiée pour plusieurs comptes de messagerie. Bien que certains services de messagerie Web puissent regrouper les e-mails de plusieurs comptes du même fournisseur, les clients de messagerie peuvent rassembler les e-mails de différents fournisseurs en un seul emplacement. À l'instar des services de messagerie Web, les clients de messagerie incluent des fonctionnalités de calendrier ou s'intègrent à un logiciel de calendrier externe, permettant aux utilisateurs de coordonner facilement les réunions et de suivre les dates importantes.