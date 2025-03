Logiciel anti-spam pour les e-mails - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Intermedia

Intermedia est la société de communications cloud qui aide plus de 140 000 entreprises à mieux se connecter, où qu'elles soient, grâce à notre plateforme basée sur l'IA qui comprend la voix, la vidéoconférence, le chat, les SMS, le centre de contact, la messagerie professionnelle et la productivité, le partage et la sauvegarde de fichiers, la sécurité, l'archivage. , et plus encore. Nous nous efforçons d'éliminer le besoin de plusieurs fournisseurs de services de communication grâce à un portefeuille parfaitement intégré de solutions de communications et de collaboration intelligentes, y compris notre produit phare, Intermedia Unite®, le tout fourni via une plate-forme hautement fiable et sécurisée. Avec des options de contrat mensuel, une facture mensuelle, un point de contrôle administratif intuitif et certifié sept fois par J.D. Power pour l'excellence en matière de support technique, Intermedia s'engage à fournir des produits de qualité professionnelle aux entreprises de toutes tailles grâce à un simple , Expérience sans souci. En tant qu'entreprise axée sur les partenaires, Intermedia travaille pour plus de 7 500 partenaires de distribution en leur fournissant un ensemble complet de programmes, de ressources et de soutien pour les aider à augmenter leurs revenus et à maximiser leur succès. Les programmes incluent notre modèle Customer Ownership Reseller (CORE™) – qui permet aux partenaires de revendre, de conditionner et de gérer les solutions d'Intermedia comme s'il s'agissait des leurs, tout en bénéficiant de conditions économiques très attractives et en conservant la propriété de leurs relations clients – ainsi qu'un service d'agent modèles. Intermedia est également fier d'être le fournisseur exclusif de plateforme de communications cloud pour NEC, un leader mondial en termes de part de marché des communications unifiées avec environ 80 millions d'utilisateurs de téléphones professionnels dans le monde.