Les suites ERP (Enterprise Resource Planning) pour l'éducation comprennent des modules intégrés conçus pour gérer les aspects opérationnels des écoles, collèges et universités de la maternelle à la 12e année. Semblables aux systèmes ERP des entreprises, ces suites connectent diverses fonctions au sein du « back-office » d’un établissement d’enseignement, notamment les finances, les ressources humaines et la gestion des frais. Dans les écoles K-12, les suites ERP Education sont généralement utilisées par le personnel du bureau de district pour superviser les ressources à l'échelle du district, ainsi que par le personnel administratif des écoles individuelles. Dans les collèges et universités, les employés de différents départements, tels que les finances, les ressources humaines, l'aide financière et le conseil pédagogique, utilisent souvent divers composants du système ERP. En intégrant ces fonctions dans une plate-forme unifiée, les suites ERP Education rationalisent les opérations quotidiennes, éliminent les silos de données et améliorent la communication interdépartementale. De plus, les fonctionnalités d'automatisation de ces systèmes réduisent la charge de travail manuelle pour les tâches de routine, telles que la récupération de données à partir de systèmes de plusieurs départements.