Logiciel d'accès au salaire gagné - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Instant Financial

instant.co

Pionnier des solutions flexibles de rémunération des employés, Instant Financial propose des solutions de bien-être financier aux entreprises, permettant aux employés de prendre le contrôle de leurs finances et d'être payés comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Qu'il s'agisse de l'accès aux salaires gagnés, des conseils numériques aux employés ou des cartes de paiement électroniques, Instant est un fournisseur unique de rémunération des employés, aidant les organisations à améliorer leurs offres d'avantages sociaux. Les employeurs qui offrent des options de rémunération flexibles et gratuites à leurs employés distinguent leur entreprise de la concurrence, attirent les meilleurs talents et bâtissent une équipe engagée et enthousiaste – et bénéficient d'avantages qui améliorent leurs résultats : • 30 % de candidats en plus. • 25 % de moins. absentéisme • 20 % de chiffre d'affaires en moins. Apprenez-en plus sur instant.co.