Logiciel de marchandisage électronique - Applications les plus populaires

MakerSights est le seul espace de travail de gestion des assortiments, permettant aux marques de vente au détail d'adopter une approche de stratégie produit obsédée par le consommateur et de créer plus de produits que les gens aiment – ​​et moins de ce qu'ils n'aiment pas. L'espace de travail MakerSights rassemble des équipes interfonctionnelles, de la conception et du produit au merchandising et aux informations sur les consommateurs, pour tester des idées et des produits en développement avec des consommateurs cibles à grande échelle. Grâce à des analyses et des tableaux de bord interactifs et spécialement conçus pour la vente au détail, les équipes sont en mesure d'analyser rapidement les données des consommateurs, de partager instantanément des informations avec les parties prenantes et de prendre des décisions éclairées par les données qui se traduisent par des assortiments efficaces et performants.