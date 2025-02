Logiciel de marchandisage électronique - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Klevu

Klevu AI Ecommerce Search & Discovery est compatible sans tête et comprend une recherche de site basée sur l'IA, un merchandising par catégorie intelligent, des recommandations intelligentes et un moteur de personnalisation, le tout alimenté par l'intention de l'acheteur en temps réel. Klevu a aidé les commerçants : multiplier par 6 la conversion issue de la recherche, augmenter l'AOV de 6 % via la recherche et augmenter la conversion du commerce électronique à l'échelle du site de 15 %. La plate-forme de recherche et de découverte Klevu AI comprend : Recherche sur site de commerce électronique Klevu AI Résultats de recherche riches et pertinents Recherche pendant que vous tapez Traitement du langage naturel (NLP) Barre de recherche sur site d'auto-apprentissage alimentée par l'IA Prend en charge la recherche longue traîne et vocale Tolérance d'erreur , mots vides et inflexions Enrichissement automatisé du catalogue de produits Tendances de recherche et personnalisation en temps réel Merchandising visuel des résultats de recherche Recherche Promotion des produits basée sur des mots clés ----------------------- --------- Klevu AI Ecommerce Merchandising Balance IA et contrôle stratégique Merchandising automatique et visuel des pages de collection Filtres dynamiques et mises en page de collection optimisées pour le référencement Planifiez à l'avance les campagnes et ajoutez des bannières de merchandising Glissez-déposez le merchandising visuel Épinglez les produits Hero pour rester toujours au sommet des collections Planifiez des campagnes limitées dans le temps pour les bannières visuelles et la promotion des produits Gagnez du temps grâce à des règles simples à copier dans toutes les catégories ou catégories sélectionnées ------------------ -------------- Recommandations de produits personnalisées Recommandations de produits IA hyper pertinentes basées sur la recherche Auto-apprentissage à chaque clic, requête de recherche et achat Choisissez une variété de types de recommandations, notamment tendances, nouvelles, hautement évalués et liés aux achats antérieurs Recommandations des produits les plus populaires (basés sur les clics, les vues et la recherche) Encouragez les ventes incitatives et croisées sur les pages d'accueil, de collection, de détails du produit et de panier. Moteur de personnalisation Affichez les produits les plus pertinents au meilleur moment Activation simple prête à l'emploi et entièrement personnalisable avec l'API Klevu Personnalisez toutes les pages du site Web, y compris la page d'accueil, les pages de liste, les pages de détails des produits et les pages de paiement Personnalisez avec peu d'historique de interactions, en utilisant l’apprentissage des autres. -------------------------------- Pourquoi choisir Klevu ? Facile à utiliser et rapide à valoriser Le logiciel Klevu est compatible avec l'API et sans tête. Traitement du langage naturel utilisé dans la recherche IA à l'échelle du produit et apprentissage automatique Prise en charge 24h/24 et 7j/7 Recherche indépendante de la langue et conçue sur mesure pour les magasins internationaux ----- -------------------------------- Klevu aide les gens à se connecter aux produits qu'ils souhaitent acheter. Grâce à la technologie de découverte basée sur l'IA et la PNL, Klevu permet aux commerçants de proposer des expériences personnalisées hyper pertinentes, alimentées par l'intention de l'acheteur en temps réel. La technologie de découverte Klevu équilibre l'automatisation de l'IA et le contrôle stratégique, est rapide et facile à installer et compatible avec toutes les plateformes de commerce électronique. Klevu alimente des milliers d'entreprises de commerce électronique dans le monde et possède des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en Finlande, en Australie et en Inde.