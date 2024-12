Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de marchandisage électronique - Applications les plus populaires - Norvège

Le e-merchandising, également connu sous le nom de commerce électronique ou merchandising numérique, consiste à sélectionner les produits ou services optimaux et à les présenter de manière stratégique avec un contenu approprié pour stimuler les ventes. Tout comme la façon dont les magasins physiques positionnent stratégiquement les articles, les logiciels de marchandisage électronique sont conçus pour présenter efficacement les produits sur les sites Web, dans le but d'attirer les acheteurs potentiels et d'encourager les achats répétés. Un e-merchandising efficace améliore l'engagement des clients, réduit les abandons de sites et favorise des conversions de qualité. S'inspirant du marketing produit et du merchandising traditionnels, l'e-merchandising exploite les analyses de divers points de contact pour offrir des expériences personnalisées, stimulant ainsi l'engagement, les ventes et la satisfaction client. En règle générale, les logiciels d'e-merchandising s'intègrent de manière transparente aux plateformes de commerce électronique, aux systèmes de gestion de contenu Web, de gestion des stocks, de point de vente (POS) et de gestion de la relation client (CRM).