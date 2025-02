Outils de commerce électronique - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

LitExtension

litextension.com

LitExtension est le premier fournisseur mondial de services de migration/replateforme de commerce électronique. Nous aidons les commerçants et les experts du commerce électronique à migrer automatiquement les données de leur magasin actuel vers le panier souhaité en 3 étapes simples. La migration des données avec LitExtension vous permet de transférer toutes les données importantes, notamment les produits, les clients, les commandes. Avec précision, sécurité et automatiquement. Actuellement, nous prenons en charge plus de 140 plateformes. Certains noms importants sont BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension permet également de transférer des données à partir de Database Dump, de fichiers CSV, de fichiers XML et d'autres types de données spéciaux. 3 étapes simples pour migrer vos données avec LitExtension 1. Entrez les informations de vos paniers 2. Sélectionnez les entités que vous souhaitez migrer 3. Effectuez une migration de démonstration gratuite (en option) ou une migration complète immédiatement Données détaillées que vous pouvez transférer : - Produits - Catégories de produits - Fabricants - Clients - Commandes - Coupons - Avis - Pages CMS - Blogs - Champs personnalisés - etc. Options supplémentaires pour améliorer votre fonctionnalité d'importation de données : - Effacer les données sur le magasin cible avant la migration (GRATUIT) - Créer des redirections 301 sur le magasin cible - Migrer le produit et les URL de référencement des catégories - Supprimez le HTML des catégories et des noms de produits - Migrez les images supplémentaires (GRATUIT) - Migrez les descriptions courtes et complètes (GRATUIT) - Migrez les SKU des produits (GRATUIT) - etc. POURQUOI CHOISIR LITEXTENSION ? I. Disponibilité à 100 % et superbe assurance de migration Pendant la migration, nous garantissons une disponibilité à 100 % pour votre boutique actuelle. Il continuera à servir les nouveaux clients et à traiter les nouvelles commandes normalement. Aucune interruption des ventes ! Après la migration, nous garantissons l’absence de données manquantes grâce à nos services de migrations récentes, de remigrations et de mises à jour intelligentes gratuites et illimitées dans les 3 mois. En outre, LitExtension offre une garantie de remboursement de 30 jours pour vous prouver votre confiance dans nos services et leur valeur. II. Aucune compétence technique requise Toutes les étapes de migration du panier d'achat sont simplifiées pour réduire l'implication humaine. De plus, les instructions de l'assistant apparaîtront au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Vivez une expérience de migration sans intervention avec LitExtension ! III. Assistance professionnelle 24h/24 et 7j/7 Nos experts ont plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du commerce électronique avec plus de 150 000 migrations réussies pour plus de 50 000 clients dans le monde. Nous sommes convaincus de pouvoir vous aider à résoudre tous les problèmes avant, pendant ou après le processus de migration. IV. Sécurité des données la plus élevée LitExtension dispose d'un ensemble de pratiques, de technologies et de politiques en place pour garantir le niveau de sécurité le plus élevé pour vos données. - Sécurité du serveur - Sécurité des données - Restrictions d'accès aux données - Conformité RGPD - NDA - Sécurité des paiements