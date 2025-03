SellerApp

sellerapp.com

SellerApp est une plateforme d'intelligence de commerce électronique basée sur l'IA qui aide les vendeurs et les détaillants à maximiser leur potentiel sur le plus grand marché mondial : Amazon. Fondée en 2017, SellerApp utilise des modèles d'optimisation et de ML de nouvelle génération pour aider les entreprises à accroître leur rentabilité dans une interface SaaS simple. Nous combinons l'intelligence des données, l'automatisation et une équipe d'experts pour aider votre entreprise à se développer. Nous nous engageons à tirer parti de nos puissants algorithmes, outils marketing, ressources et expertise pour fournir les meilleures solutions marketing aux vendeurs du monde entier. Cette plate-forme robuste a aidé les entreprises à atteindre un objectif mensuel d'augmentation de 75 % de leurs revenus, avec une augmentation progressive du retour sur investissement global. La société assure des livraisons aux États-Unis, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Nouvelle-Zélande et dans le sous-continent indien. Avantages de SellerApp : SellerApp permet aux vendeurs Amazon de réaliser leur plein potentiel sur le marché Amazon. Avec le tableau de bord SellerApp, vous pouvez vérifier la santé de votre compte en un seul instantané qui vous donne des informations sur vos clients, leur comportement et leurs tendances, ainsi que sur les modèles et les tendances. Vous pouvez approfondir tout ce qui se passe avec votre entreprise Amazon à l’aide de tous les autres outils individuels que nous proposons. Ils vous aideront à déterminer votre potentiel de ventes et de revenus, à explorer et à tirer le meilleur parti de toutes les opportunités d’évolution qui se présentent à vous. Vous pouvez également effectuer des recherches approfondies sur vos concurrents et mesurer vos performances sur le marché Amazon par rapport aux leurs. Tirez parti des outils de suivi de SellerApp pour voir ce que font vos concurrents, les mots-clés qu'ils utilisent (Reverse ASIN), la rentabilité de leurs campagnes, et plus encore. Vous pouvez non seulement optimiser vos propres mots-clés back-end, mais également découvrir les mots-clés back-end que les concurrents utilisent ainsi que ceux qu'ils devraient utiliser mais ne le font pas. Cela peut vous aider à combler une lacune et à améliorer la pertinence de vos mots clés. Fonctionnalités de SellerApp : Recherche de produits Suivi des produits Idées de produits Intelligence produit Optimiseur de publicité Analyseur PPC Automatisations de la publicité Amazon Analyse des concurrents et intelligence Optimisation des listes Alertes commerciales - BSR, prix, boîte d'achat, niveaux d'inventaire, pirates de l'air, etc. Recherche de mots-clés de suivi Optimisation des mots-clés du produit ASIN inversé Amazon MWS Connect Analyse de portefeuille Consultation de portefeuille Affichage de la page/Matrice de session Règles Amazon PPC Score d'opportunité de produit Quels problèmes SellerApp peut-il résoudre ? Réduisez les tracas liés à la recherche de produits gagnants pour votre prochain lancement de produit Amazon. Explorez en profondeur les données Amazon et trouvez les meilleurs produits Amazon choisis avec les mesures les mieux préfiltrées. Découvrez facilement les produits qui répondent aux critères de votre liste de contrôle de recherche de produits Amazon en quelques clics. Utilisez notre score d'opportunité exclusif attribué à chaque produit individuel pour trouver le meilleur en termes de six mesures de produit cruciales : demande, concurrence, marges bénéficiaires, potentiel de revenus, frais généraux et indice PIS (portée de l'innovation produit). Automatisez et optimisez les publicités avec les outils PPC les plus avancés. Tirez parti des enchères algorithmiques basées sur des règles et optimisez vos campagnes publicitaires en fonction de vos objectifs commerciaux. Utilisez l'optimisation des mots clés négatifs, l'ASIN inversé et l'optimisation du backend pour atteindre votre meilleur public cible. Vous pouvez désormais atteindre le retour sur investissement souhaité grâce au moteur d'apprentissage automatique de SellerApp qui vous permet de définir un ACoS maximum acceptable en fonction de l'objectif de votre campagne. Cela garantit que vous ne dépensez pas trop et que vous ne saignez pas votre budget publicitaire. Placez-vous sur la première page des SERP Amazon. Créez des listes de produits attrayantes à l'aide d'informations exploitables et de recommandations détaillées. Améliorez chaque mesure cruciale pour les normes de l'algorithme A9, surveillez la force de vos mots clés hors page et mesurez son efficacité en matière de référencement avec notre vérificateur de qualité de référencement. Comparez vos listes de produits avec celles de la concurrence pour identifier leurs stratégies et configurez des alertes LQI pour être averti chaque fois qu'il y a un changement dans la qualité de la liste d'un produit afin que vous soyez toujours sur la bonne voie et ne manquez rien d'important. Trouvez les meilleurs mots-clés pour votre entreprise Amazon grâce à la recherche avancée de mots-clés. Profitez de notre tableau de bord facile à utiliser pour trouver des mots-clés à volume élevé et à faible concurrence afin d'augmenter vos ventes de produits. Optimisez votre liste de produits pour le moteur de recherche d'Amazon et soyez indexé pour les bons mots-clés. Avec une base de données de plus de 200 millions de mots-clés, trouvez des informations sur les mots-clés courts et longs qui ont de bons coûts CPC, des commandes estimées et une bonne pertinence et utilisez-les dans le PPC ainsi que dans les listes pour augmenter vos bénéfices sur Amazon.