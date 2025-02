Logiciel de commerce électronique - Applications les plus populaires - Suriname

NuORDER

NuORDER propose une solution complète de commerce électronique B2B avec tous les outils dont les marques et les acheteurs ont besoin pour acheter, vendre et collaborer en ligne. Nos salles d'exposition virtuelles, nos catalogues numériques et nos feuilles de produits permettent aux marques de donner vie à leurs produits en ligne et d'offrir une expérience d'achat immersive à l'aide d'images à 360°, de vidéos et de points d'accès d'achat. Les plus grandes marques mondiales font confiance à notre logiciel d’entreprise pour offrir une expérience de vente en gros transparente et plus collaborative. Nous connectons plus de 3 000 marques et 500 000 détaillants, prenons en charge des milliers de rendez-vous sur le marché chaque année et traitons plus de 38 milliards de dollars de commandes dans le monde. Salles d'exposition virtuelles : présentez vos produits et offrez une expérience d'achat en ligne convaincante, aussi unique que votre marque, à l'aide de points d'accès d'achat, d'images à 360° et de vidéos dynamiques. NuORDER Payments : Présentation de la première solution de paiement conçue spécifiquement pour le commerce de gros. Grâce à la flexibilité d'offrir des expériences d'achat en un clic et de paiement ultérieur, les marques peuvent gérer les paiements pour les commandes immédiates ou pré-réservées, sans risquer les retards ou les commandes annulées associés au processus de facturation traditionnel. Partenariats de vente au détail exclusifs : nous travaillons actuellement en partenariat avec Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave et Grassroots Outdoor Alliance pour alimenter leur processus de planification et d'achat d'assortiment visuel. Le résultat est un processus de marché plus autonome et plus efficace. Salons professionnels numériques : De Magic à la Fashion Week de New York, NuORDER est le marché en ligne qui organise les plus grands événements de mode, de vêtements et de plein air au monde. Élargissez votre portée et faites progresser votre activité de vente en gros grâce à notre réseau exclusif de salons numériques. Pour une démo, veuillez visiter : https://www.nuorder.com/