Segmentify est une plateforme de personnalisation basée sur l'IA qui aide les entreprises de commerce électronique à améliorer l'expérience client et à augmenter les conversions. Solutions de croissance Augmente les conversions et la rétention grâce à des recommandations personnalisées, des campagnes d'engagement et des stratégies de vente incitative. Recherche et découverte Améliore les achats grâce à la recherche personnalisée, au filtrage dynamique et à la découverte de produits. Le marketing de canal stimule un engagement segmenté multicanal via e-mail et notifications push. Segmentify est une plateforme d'engagement client qui contribue à simplifier le parcours de croissance du commerce électronique en vous aidant à découvrir comment augmenter la valeur à vie du client. Pour y parvenir, Segmentify propose une gamme de fonctionnalités, notamment des solutions de personnalisation telles que la recommandation, l'engagement, les bundles dynamiques ; Solutions de données client, y compris la segmentation et les profils clients ; Des solutions de marketing cross-canal telles que la messagerie électronique et push et des solutions de merchandising telles que Search Box, Searchandising et plus encore.