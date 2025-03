Logiciel de recherche de commerce électronique - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Relewise

relewise.com

Atteignons votre potentiel de personnalisation Chez Relewise, nous offrons à nos clients l'avantage concurrentiel d'une véritable personnalisation, afin qu'ils puissent offrir des expériences utilisateur uniques. Nous voulons que votre entreprise atteigne son potentiel de personnalisation et nous voulons vous aider jusqu’au bout. Des résultats personnalisés à toute vitesse Nous proposons une plateforme de personnalisation dotée d'une capacité exceptionnelle à fournir des résultats de recherche et de recommandation personnalisés. Basée sur le comportement des utilisateurs en temps réel, notre plateforme s’adapte aux intérêts et aux actions uniques de l’utilisateur et fournit d’excellents résultats à une vitesse fulgurante. Le résultat est une expérience utilisateur fantastique, et les entreprises de commerce électronique bénéficient de l’extrême adaptabilité, de l’intégration flexible, du moteur ultra-rapide et de l’apprentissage automatisé de la plateforme. Recherchez des produits, des variantes, des catégories et du contenu, présentez des recommandations de produits personnalisées, personnalisez l'ordre de tri lors de la navigation dans les catégories et déclenchez, par ex. pour l'automatisation du marketing. Relewise prend en charge des millions de produits et de variantes, où toutes les données sont conservées et où les données sont analysées et utilisées en temps réel sans délai. Tout fonctionne bien en B2C et en B2B. De plus, Relewise adopte pleinement le B2B avec des fonctionnalités ciblées telles que la prise en charge de la personnalisation des assortiments spécifiques aux clients, la segmentation des clients et les comptes clients (et paniers) multi-utilisateurs. Pas de vent, beaucoup de franc-parler et jamais un moment d'ennui. Nous pensons que les bonnes relations sont essentielles et qu'un bon dialogue est le point de départ. C'est pourquoi nos produits évoluent avec les besoins de nos clients et pourquoi nous sommes très sérieux quant à la fourniture de produits HOW de la plus haute qualité et d'un service au-delà des attentes. La confiance est notre monnaie la plus forte, et nous promettons de vous donner à tous des discours honnêtes et sans argumentaires de vente. Nous promettons également de garder les choses intéressantes – nous sommes animés par un désir sans fin d’explorer et de développer quelque chose de meilleur que ce qui existe.