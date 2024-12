Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de recherche de commerce électronique - Applications les plus populaires - Norvège

Les logiciels de recherche de commerce électronique améliorent l'expérience d'achat des consommateurs en ligne en facilitant la recherche des produits les mieux adaptés à leurs besoins. Il analyse et indexe les données produits et autres informations de commerce électronique, simplifiant ainsi le processus de recherche pour les acheteurs. Ce logiciel propose également des recommandations de produits intelligentes, contribue à réduire les abandons de panier, améliore l'engagement client et augmente les revenus. Principalement utilisés par les marchandiseurs et les administrateurs de plateformes de commerce électronique, les informations et analyses fournies par ce logiciel aident également les équipes marketing et commerciales à affiner leurs stratégies pour générer plus de revenus.