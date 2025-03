Twice Commerce

twicecommerce.com

La façon dont les gens consomment les biens évolue. La possession de biens matériels ne joue pas un rôle très important dans la vie des gens. Dans le même temps, de plus en plus de personnes choisissent d’acheter des biens d’occasion plutôt que des neufs. Pour répondre à cette nouvelle demande, les commerçants ont besoin de logiciels optimisés pour le mode de consommation circulaire. Twice Commerce est la plateforme qui aide les entreprises à vendre, louer et revendre des produits et services sans friction. Avec Twice, les entreprises peuvent créer une offre adaptée à la manière dont les gens souhaitent acheter des produits et services, que ce soit en louant à court terme, en s'abonnant ou en achetant. Twice propose également une boutique de commerce électronique prête à l'emploi et des outils pour vendre en personne. Les systèmes robustes de gestion des stocks et des commandes aident à gérer les opérations du magasin en douceur et garantissent que les données critiques restent en sécurité et toujours à jour. En tant que fournisseur de paiement conforme à la norme PCI de niveau 1, Twice Commerce peut offrir un traitement de paiement sécurisé prêt à l'emploi, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des intégrations tierces complexes. Twice est utilisé par des milliers de commerçants dans le monde entier, notamment dans des secteurs allant du sport à la mode, en passant par la mobilité et l'électronique.