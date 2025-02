Plateformes de commerce électronique - Applications les plus populaires - Turkménistan

Billtrust

Accélérez la croissance de vos revenus en ligne, évoluez de manière transparente et optimisez votre expérience client avec une plateforme de boutique en ligne B2B/B2C intelligente et une application mobile. Billtrust eCommerce est spécialement conçu pour permettre aux distributeurs en gros et aux entreprises manufacturières de rester compétitifs et d'innover avec une solution intégrée et holistique. Évoluez en toute transparence : gérez des catalogues de produits, des données et des actifs complexes, quelle que soit la taille ou le stade de l'entreprise, avec une seule plateforme clé en main. Gagnez en efficacité et simplifiez avec une solution qui s'intègre à votre ERP et comprend tout, de la gestion des informations sur les produits (PIM) et de la recherche à la gestion de contenu, au marketing et aux paiements. Offrez la meilleure expérience client : offrez à vos clients la flexibilité et la simplicité nécessaires pour trouver et commander ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Avec un moteur de recommandation de produits robuste, une recherche intelligente et une application mobile entièrement intégrée, vos clients peuvent commander, racheter et suivre facilement, à tout moment et en tout lieu. Optimisez les flux de trésorerie : minimisez les frictions entre la réalisation d'une vente et la validation du paiement tout en augmentant votre flux de trésorerie lorsque vous consolidez vos processus de vente, de facturation et de paiement chez un seul fournisseur.