Plateformes de commerce électronique - Applications les plus populaires - Slovaquie

Pepperi fournit aux marques de biens de consommation et aux grossistes une plateforme de commerce B2B complète pour gérer de manière cohérente tous les aspects de leurs ventes omnicanales. Vous permettant de vendre plus, mieux et plus rapidement, notre plateforme combine de manière unique le commerce électronique B2B, l'automatisation de la force de vente, l'exécution de la vente au détail et la comptabilité des itinéraires (ventes en camionnette) dans une solution mobile intégrée qui fonctionne nativement sur tous les appareils pour maximiser les ventes en personne et en ligne. Ventes B2B. Plus de 1 000 clients, dans plus de 60 pays, dans différents secteurs verticaux – produits de grande consommation, beauté et cosmétiques, alimentation et boissons, lunettes et bien d'autres – comptent sur Pepperi pour planifier, exécuter et analyser leurs ventes omnicanales B2B : • Web et mobile B2B e- La plateforme de commerce permet aux acheteurs de commander à tout moment et en tout lieu • Prise de commande en ligne/hors ligne facilitée grâce aux catalogues électroniques, aux promotions commerciales et aux données complètes des clients • Application d'exécution de vente au détail pour l'audit et le marchandisage en magasin et réapprovisionnement • Livraison directe en magasin et ventes en camionnette optimisées par une application de comptabilité d'itinéraire pour iOS et Android • Gérez simultanément les promotions de marketing commercial sur tous les canaux, à l'aide d'une interface utilisateur intuitive • La gestion centrale rationalise les opérations omnicanales à travers les points de contact client La plate-forme d'entreprise de Pepperi de manière transparente et s'intègre en toute sécurité aux ERP tels que SAP Business One, SAP Business By Design et bien d'autres, rendant les données entièrement accessibles aux représentants sur le terrain et aux acheteurs, sur tous les appareils, en ligne et hors ligne.