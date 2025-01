Plateformes de commerce électronique - Applications les plus populaires - Qatar

ikas

ikas.com

ikas est une plateforme de commerce électronique innovante spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs. Son interface conviviale permet à l'utilisateur de créer facilement une boutique en ligne sans nécessiter aucune expertise technique. De plus, ses fonctionnalités avancées permettent la vente des produits de manière transparente via différents canaux, notamment les places de marché, les magasins physiques et le site Web de commerce électronique de la marque, à l’échelle internationale. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la plateforme est sa fonctionnalité de vente multicanal qui facilite la gestion de toutes les commandes et stocks dans un seul tableau de bord unifié. D'un simple clic, on peut transférer efficacement tous ses produits vers son propre site de commerce électronique en utilisant ikas. De plus, les taux de conversion élevés de la plateforme peuvent être exploités pour améliorer les performances de référencement, entraînant ainsi de meilleurs résultats et des marges bénéficiaires accrues. ikas propose une infrastructure de commerce électronique robuste qui permet la création rapide et efficace de sites Web de commerce électronique. La plate-forme propose des produits, un trafic et un espace Web illimités, une intégration de livraison gratuite, une gestion avancée des retours, des campagnes de remise et un support client expert 24h/24 et 7j/7. De plus, les utilisateurs peuvent profiter de l'attribution groupée de catégories, de balises et de prix de vente aux produits, ainsi que recevoir des notifications de rappel de panier par SMS et WhatsApp. De plus, la solution de paiement de la plateforme, ikasPay, offre l'avantage de recevoir les paiements le lendemain, tandis que l'e-export vers tous les pays est gratuit. En sélectionnant ikas, les utilisateurs peuvent mener à bien leurs processus de commerce électronique de manière pratique et professionnelle, à l'instar de nombreuses marques à succès qui utilisent actuellement l'infrastructure ikas.