Logiciel de personnalisation du commerce électronique - Applications les plus populaires - Slovaquie

La suite d'outils de conversion de Justuno comprend la capture de leads (SMS et e-mail), les offres de sortie, l'abandon de panier, les bannières, les recommandations de produits et bien plus encore pour créer le parcours de conversion ultime qui transmet le bon message au bon acheteur au bon moment. - Collectez davantage de données zéro et de première partie et transférez-les vers vos outils marketing existants (nous avons plus de 100 intégrations et ce n'est pas fini) - Capture de leads par e-mail et SMS de pointe (en deux étapes, appuyez pour envoyer un SMS, et plus) pour une croissance optimale - Plus de 80 règles de ciblage avancées, notamment le ciblage géographique (jusqu'au code postal), l'intention de sortie, le contenu du panier, la source de trafic, etc. - Exécutez des tests A/B pour optimiser les campagnes - Utilisez les recommandations de produits n'importe où sur votre site, y compris les ventes incitatives, ventes croisées, best-sellers, récemment consultés et bien plus encore : accédez à une bibliothèque de modèles prédéfinis contenant plus de 200 conceptions provenant de partenaires leaders du secteur et de nous-mêmes pour commencer immédiatement. Vous en cherchez plus ? - Augmentez la valeur moyenne des commandes : avec des bannières d'expédition dynamiques, des recommandations dans le panier/paiement, et plus encore - Surveillez les performances en temps réel : le tableau de bord analytique de Justuno révèle des informations exploitables en temps réel pour que vos campagnes restent optimales - Développez vos listes d'e-mails et de SMS : Les intégrations de Justuno avec les SMS et ESP leaders du secteur vous permettent de transmettre simultanément les opt-ins par e-mail et SMS sur vos plates-formes, de créer des formulaires pour prospects en deux étapes, d'utiliser les opt-ins Tap-to-Text sur mobile, et bien plus encore - Créez des expériences adaptées aux mobiles : Convertir plus de visiteurs sur votre site Web mobile avec des promotions mobiles optimisées qui respectent les meilleures pratiques de Google - ROI des médias payants amélioré : les fonctionnalités de synchronisation d'audience de Justuno synchronisent vos listes d'abonnés toutes les heures pour un reciblage et une prospection à jour afin de maximiser les performances de la campagne - Champs cachés : Collectez des informations supplémentaires auprès des visiteurs telles que les informations UTM, l'adresse IP, la première URL consultée, le code de coupon utilisé, etc.). Combinez cela avec des opt-ins pour une personnalisation maximale des flux automatisés. - Vous cherchez une solution pour votre magasin headless ? Justuno prend en charge les sites Web sans tête pour les marques qui ont besoin de créer l'expérience frontale ultime. Contactez-nous pour plus de détails!