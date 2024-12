Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de personnalisation du commerce électronique - Applications les plus populaires - Norvège

Les logiciels de personnalisation du commerce électronique améliorent l'expérience d'achat en ligne en l'adaptant aux consommateurs individuels. En suivant le comportement des utilisateurs en temps réel sur différents canaux, ce logiciel délivre des messages personnalisés qui guident les utilisateurs dans la découverte et l'achat de produits ou de services. Les spécialistes du marketing et les professionnels du commerce électronique utilisent ce logiciel pour booster les ventes en ligne. En règle générale, les logiciels de personnalisation du commerce électronique sont proposés sous la forme d'une solution autonome qui s'intègre aux plates-formes de commerce électronique, aux logiciels de panier d'achat et aux systèmes de gestion des informations sur les produits (PIM). De plus, certains fournisseurs le combinent avec un logiciel de marchandisage électronique ou un logiciel de vente au détail multicanal pour une approche plus complète.