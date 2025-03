Logiciel de protection contre la fraude du commerce électronique - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Les logiciels de protection contre la fraude dans le commerce électronique aident les entreprises en ligne à identifier les transactions à haut risque et à évaluer les risques potentiels afin de lutter contre les activités frauduleuses. En utilisant une analyse algorithmique, ce logiciel atténue la probabilité de commandes et de paiements de produits frauduleux, minimisant ainsi l'exposition des entreprises de commerce électronique à de tels risques. La vulnérabilité de ces entreprises aux tentatives frauduleuses s’accentue, en particulier lorsque les transactions ont lieu sur des sites Web ou des plateformes mobiles non sécurisés.