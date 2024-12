Logiciel de protection contre la fraude du commerce électronique - Applications les plus populaires - Nigeria

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. propose des solutions de validation d'identité numérique à la demande pour les besoins de KYC, de fraude et de vérification de l'âge. Ses solutions hautement précises, rapides et sécurisées sont disponibles via IDN-Direct, une solution basée sur une API qui s'intègre aux systèmes ...