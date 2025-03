Noogata

La plateforme de commerce électronique IA de Noogata donne aux marques de biens de consommation et aux marques numériques des informations stratégiques et une veille concurrentielle pour surpasser leurs concurrents sur Amazon. Grâce à un puissant assistant de croissance IA, il est désormais simple pour les professionnels ou les équipes du commerce électronique de découvrir et d'extraire des informations pertinentes, d'agir et de mesurer la croissance des performances sur l'ensemble de votre étagère numérique. Le premier assistant IA au monde pour Amazon fournit des informations, des alertes concurrentielles et des recommandations axées sur la croissance dans un seul flux simple. Pour les grandes équipes, Noogata vous permet de planifier, d'élaborer des stratégies, d'attribuer des tâches et d'agir sur une seule plateforme. Aujourd’hui, n’importe qui peut développer son activité sur Amazon grâce à la puissance de l’IA. Pas de devinettes, pas de stress, seulement les idées qui ont un impact positif. Libérez la puissance de l'IA pour la croissance d'Amazon : - Obtenez des informations et des stratégies sur lesquelles vous pouvez agir pour avoir un impact positif sur votre marque - Localisez les marques concurrentes et surveillez la part de marché de votre étagère numérique - Optimisez le contenu des produits pour générer une conversion organique et augmenter la visibilité - Capitalisez sur la recherche opportunités de tendance avant vos concurrents - Comprenez comment votre produit rivalise avec les produits concurrents pertinents - Rétro-ingénierie des stratégies publicitaires pour augmenter le retour sur investissement et réduire l'ACoS Découvrez comment vous pouvez débloquer une hyper-croissance des ventes, améliorer les performances des étagères numériques et développer votre activité Amazon avec la puissance de IA.