Logiciel d'analyse du commerce électronique - Applications les plus populaires - Samoa américaines

Un logiciel d'analyse du commerce électronique suit les performances des détaillants en ligne. Il aide les entreprises à identifier leurs produits les plus performants et les moins performants, à surveiller le comportement des acheteurs et des consommateurs et à identifier les problèmes qui affectent l'entreprise. Les professionnels du commerce électronique utilisent ces outils pour augmenter les ventes et améliorer l'expérience client. De plus, les gestionnaires des stocks les utilisent pour exécuter les commandes, et les comptables les utilisent pour suivre les coûts et la rentabilité. Bien que la plupart des plateformes de commerce électronique offrent des fonctionnalités de reporting et d'analyse, les logiciels d'analyse de commerce électronique sont généralement fournis sous forme de solution autonome. Certains fournisseurs de logiciels d'analyse incluent des fonctionnalités spécifiques au commerce électronique dans leurs produits. Cependant, comme les logiciels d'analyse génériques ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques du commerce électronique, ces produits ne sont pas inclus dans cette catégorie.