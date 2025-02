Logiciel de dépistage de drogues - Applications les plus populaires - Slovaquie

Checkr

checkr.com

Checkr est une plate-forme de vérification des antécédents basée sur l'IA conçue pour aider les entreprises de toutes tailles à rendre leur processus de recrutement plus efficace et efficient. La plate-forme propose une gamme de solutions, notamment la vérification des antécédents criminels, la vérification de l'emploi, la vérification des dossiers de conduite, le dépistage des drogues et la vérification des études, entre autres. La plateforme basée sur l'IA de Checkr réduit le temps, les erreurs humaines et les biais associés aux évaluations manuelles traditionnelles, permettant ainsi aux entreprises d'intensifier rapidement leur processus de recrutement. Grâce à ses outils de sélection, la plateforme rend le processus de recrutement plus efficace et moins long. De plus, les outils d'analyse de Checkr aident les entreprises à élargir leur vivier de talents et à identifier de nouvelles opportunités de recrutement. La plateforme Checkr facilite le processus d'embauche pour les candidats potentiels, en leur offrant une plus grande transparence concernant leurs dossiers. Ainsi, les entreprises peuvent réduire le temps nécessaire pour pourvoir les postes disponibles et offrir une expérience positive aux employés potentiels. La plateforme propose également des outils et des ressources de conformité alignés sur le Fair Chance Act, qui vise à donner aux candidats ayant un casier judiciaire une chance équitable de trouver un emploi. Dans l'ensemble, Checkr propose aux entreprises des solutions de vérification des antécédents de pointe qui leur permettent de prendre des décisions d'embauche éclairées et adaptées à leurs besoins et objectifs commerciaux.