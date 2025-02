Logiciel de livraison directe - Applications les plus populaires - Thaïlande

ShipperHQ

shipperhq.com

Répondez aux attentes avec ShipperHQ ! ShipperHQ facilite la personnalisation des tarifs et des méthodes d'expédition que vous proposez aux clients en ligne. Que vous souhaitiez réduire les abandons de panier, réduire vos frais d'expédition, proposer une expédition internationale (ou tout ce qui précède), ShipperHQ vous permet de personnaliser votre paiement pour l'aligner sur vos objectifs commerciaux spécifiques. Avec plus d'une décennie d'expérience au service de dizaines de milliers de détaillants dans le monde, ShipperHQ vous offre la flexibilité nécessaire pour mettre en place la livraison gratuite, adapter les tarifs par produit, organiser des promotions et bien plus encore grâce à des outils avancés de gestion des expéditions pour le commerce électronique. Prenez le contrôle du montant que vous facturez aux clients pour l'expédition • Créez des tarifs d'expédition personnalisés et en temps réel pour des groupes de produits définis • Définissez les frais d'expédition pour certaines zones géographiques, poids des produits, seuils de prix, quantités de paniers et clients • Ajoutez des remises spéciales, des suppléments et promotions, y compris la livraison gratuite • Activez les tarifs de table, les frais d'expédition forfaitaires et les frais d'expédition basés sur le poids volumétrique • Décomposez les prix d'expédition internationaux, y compris les frais tels que les droits et les taxes Adaptez votre paiement à vos propres exigences d'expédition • Créez des règles ou des restrictions d'expédition pour certains transporteurs ( UPS, FedEx, etc.) et méthodes (Ground, LTL, Express, etc.) • Automatisez la façon dont vous calculez l'expédition pour plusieurs entrepôts ou fournisseurs de livraison directe • Évaluez en fonction du plus proche ou du plus petit nombre d'origines d'expédition d'un client • Définissez des règles pour expédier certains articles séparément ou dans plusieurs colis • Proposer des options telles que le ramassage en magasin, l'expédition de fret LTL et la livraison le jour même à la caisse • ​​Établir des heures limites, des délais de livraison, des dates d'interdiction et un temps de transport maximum pour des dates de livraison estimées précises • Activer validation de l'adresse pour déterminer si l'adresse d'un client est résidentielle ou commerciale. Prend en charge plus de 30 transporteurs, notamment : UPS (Small Package, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (Small Package, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location). ), ReTrans Freight, USPS, DHL (Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Postes Canada, YRC Freight, GLS/GSO et Fastway nécessite Real -Fonctionnalité d'expédition calculée en temps L'application ShipperHQ nécessite que la fonction d'expédition calculée en temps réel soit activée sur votre compte Shopify pour recevoir des évaluations de tiers. Commencez avec ShipperHQ dès aujourd'hui Découvrez la puissance de ShipperHQ avec un essai gratuit de 30 jours sans risque sur ShipperHQ.com. En plus de nos forfaits Essentials, Standard et Pro, nous proposons également une option Entreprise avec une tarification personnalisée et un accès complet à la fonctionnalité de gestion des expéditions de ShipperHQ. S'intègre avec UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight et plus de 30 transporteurs