Logiciel de livraison directe - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Yakkyofy

yakkyofy.com

Yakkyofy aide les commerçants à automatiser complètement la gestion de leur boutique Woocommerce Dropshipping. Yakkyofy recherche pour vous les produits à vendre, également marqués de votre propre logo, vous aide à les importer dans votre boutique en quelques clics et s'occupe automatiquement de tout le processus d'exécution de vos commandes. ##Principales fonctionnalités Démarquez-vous et battez vos concurrents grâce à nos fonctionnalités étonnantes ! #Devis de produits en temps réel Recherchez et trouvez des milliers de produits en temps réel grâce à notre extension Chrome et ajoutez-les à votre boutique WooCommerce en quelques clics. #Profitez gratuitement du logiciel Yakkyofy Yakkyofy est entièrement gratuit pour vous : -Aucun frais mensuel -Exécution gratuite et illimitée des commandes -Approvisionnement de produits gratuit -Gestion gratuite de plusieurs magasins -Aucun frais de stockage Vous ne payez que pour les produits que vous achetez. #Augmentez vos marges Yakkyofy vous propose des produits à des prix B2C, soit 15% à 50% moins chers que les prix proposés sur les Marketplaces chinoises les plus courantes. Profitez des prix réduits des produits et augmentez votre marge commerciale. #Construisez votre marque Yakkyofy vous aide à expédier en dropshipping des produits portant votre logo ou à les expédier dans des emballages et des boîtes personnalisés. Vous pouvez même inclure une carte de coupon dans vos colis pour augmenter la fidélité des clients et les taux de retour. #Fast Shipping Yakkyofy, par défaut, expédie vos colis avec la méthode d'expédition la plus rapide disponible pour le pays de destination. Nous pouvons proposer une livraison en 3 à 8 jours aux États-Unis et dans la plupart des pays de l'UE, et en 12 jours pour plus de 30 pays à travers le monde. Nous disposons également de services d'expédition qui nous permettent d'expédier dans plus de 100 pays. #Mises à jour du niveau de stock en temps réel Yakkyofy mettra à jour votre niveau de stock en temps réel, pour vous assurer d'être toujours informé lorsque votre inventaire de produits devient faible. De cette façon, vous pouvez vérifier votre inventaire à tout moment, confortablement depuis chez vous, en visitant l'onglet Entrepôt Virtuel de votre compte Yakkyofy. #Suivi des expéditions en temps réel Yakkyofy téléchargera un numéro de suivi pour chaque commande que vous expédiez avec nous sur votre tableau de bord Yakkyofy, dès que la commande est exécutée, et enverra en même temps un e-mail pour informer automatiquement votre client final. De plus, grâce à l'onglet Statut d'expédition, vous saurez toujours en temps réel où se trouvent vos colis et s'ils sont livrés ou non. #Exécution Automatique des Commandes Ne perdez plus votre temps en payant vos commandes manuellement ! Activez votre portefeuille électronique pour commencer à traiter vos commandes automatiquement, dès que vos clients effectuent leur paiement. Aucun clic requis. #Bundle Sales Yakkyofy vous permet d'envoyer plusieurs produits achetés par un client individuel dans la même commande, en ne payant qu'une seule livraison. #Automatisation du balisage Yakkyofy vous permet d'ajouter des règles pour ajouter automatiquement du balisage à vos produits. Tableau de bord #Multistore Vous pouvez connecter toutes vos boutiques Shopify et Woocommerce à un seul compte Yakkyofy et gérer toutes vos commandes à partir d'un seul endroit. #Un seul partenaire Yakkyofy source pour vous les produits dont vous avez besoin, trouve de nouveaux fournisseurs lorsque l'ancien est en rupture de stock, gère la personnalisation de vos produits et organise l'acheminement de votre stock. Yakkyofy assurera tout le sourcing et la logistique de votre entreprise et vous aidera à gérer tous vos magasins, toutes vos commandes, devis et expéditions à partir d'un seul compte et avec un seul partenaire. #Support Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistance technique, contactez-nous dans notre chat en ligne ou envoyez-nous un e-mail à [email protected] Ou jetez un œil à nos didacticiels vidéo ici https://yakkyofy.com/ tutoriels-vidéo-dropshipping/