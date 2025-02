Logiciel d'analyse de drones - Applications les plus populaires - Slovaquie

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk est l'application de site solaire ultime pour les équipes de construction et d'exploitation et d'entretien. La nouvelle suite logicielle SIG de SenseHawk rend la gestion des actifs solaires aussi simple que l'utilisation de votre application de cartographie mobile préférée. Ses outils de productivité et de collaboration capturent et organisent les données autour d'un jumeau numérique de l'actif solaire. L'application intègre et visualise des données, allant de la topographie et des documents de conception aux informations sur les équipements et à l'activité sur site. Étant donné que les données sont géolocalisées sur des composants ou des emplacements spécifiques d'un actif solaire, la gestion à distance devient plus simple. SenseHawk dynamise les processus d'actifs solaires et les opérations du site : + Vue cartographique Téléchargez des fichiers KML et CAO et créez des vues cartographiques pour votre site. Annotez, ajoutez des tâches, des formulaires et bien plus encore. Simplifiez la navigation sur le chantier. + Photographies Parcourez le site, cliquez sur une image, créez une tâche ou attachez-la à une tâche existante. + Fichiers/Documents Téléchargez et organisez les fichiers et documents de projet. Partagez, gérez les versions, collaborez et attachez-vous à des tâches. Retournez facilement les documents une fois le projet terminé. + Tâches Attribuez des tâches personnalisées ou modélisées à votre équipe, complétées par des listes de contrôle, des dates d'échéance, des commentaires, des documents, des photographies et bien plus encore. + Formulaires Éliminez les formulaires papier grâce à des formulaires numériques riches en fonctionnalités. Numérisez, définissez des règles, collectez des informations, exécutez des flux de travail basés sur les entrées, et bien plus encore. + Chat Le chat contextuel intégré simplifie la communication avec les individus ou les équipes et permet à votre équipe de rester concentrée et productive. Ne vous arrêtez jamais faute d’informations. + Modèles Les modèles de formulaires et de tâches simplifient la configuration de tâches répétitives et la création de formulaires. Créez des modèles pour l’organisation ou au sein d’un projet. Partagez, importez, mettez à jour et bien plus encore. + Workflows Définir des workflows pour automatiser les processus. Ajoutez des approbations, créez automatiquement des tâches, vérifiez la non-conformité des formulaires et bien plus encore.