Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'analyse de drones - Applications les plus populaires - Norvège

Les entreprises utilisent un logiciel d'analyse de drones pour accéder, observer et scruter les données aériennes capturées par les drones. Ces outils avancés offrent des représentations 2D et 3D des emplacements étudiés, y compris des fonctionnalités telles que des cartes de pente et des modèles numériques de surface. De plus, ils facilitent les mesures de distance et les calculs de longueur, de surface et de volume, particulièrement utiles pour évaluer les quantités de stocks. Principalement destinés aux analystes de données, les outils d'analyse par drone extraient des informations précieuses à partir des données aériennes. Les entreprises de construction et minières, en particulier, exploitent ces informations pour une analyse des stocks rapide et précise, dépassant les méthodes conventionnelles. De plus, ils contribuent à garantir la conformité et la sécurité en vérifiant le respect des réglementations par les machines. Les logiciels d'analyse de drones d'entreprise sont également précieux pour les compagnies d'assurance et de gestion immobilière, car ils rationalisent les inspections, en particulier pour les zones difficiles comme les toits, grâce à l'analyse d'images.