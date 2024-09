Fournisseurs d'enregistrement de domaine - Applications les plus populaires - Samoa américaines Les plus populaires Récemment ajouté

Les fournisseurs de services d'enregistrement de domaine, également appelés bureaux d'enregistrement de domaines, aident les entreprises à sécuriser les noms de domaine Internet. Ces services consistent à traiter les enregistrements de noms de domaine et à les réserver pour une durée généralement d'un ou deux ans. Les bureaux d'enregistrement de domaines proposent souvent une fonction de recherche de domaine permettant aux utilisateurs de vérifier la disponibilité des domaines souhaités. Ces services sont essentiels pour les organisations souhaitant créer et maintenir un site Web ou des noms de domaine sécurisés pour une utilisation future. De plus, les bureaux d'enregistrement de domaines proposent des services de transfert de domaine pour déplacer les domaines enregistrés vers de nouveaux bureaux d'enregistrement. Certains fournissent également des services de stationnement de domaines, permettant aux utilisateurs d'héberger de simples pages Web ou des espaces publicitaires accessibles aux visiteurs du site. Les bureaux d'enregistrement des domaines de premier niveau et de deuxième niveau sont accrédités et supervisés par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), une organisation à but non lucratif responsable de la gestion du système de noms de domaine. Certains fournisseurs d'hébergement de sites Web incluent également l'enregistrement de domaine dans leurs forfaits d'hébergement, offrant ainsi aux organisations un moyen simplifié de gérer leurs domaines.