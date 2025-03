Sensible

Sensible est une plateforme destinée aux développeurs pour extraire des données structurées à partir de documents, par exemple des formulaires commerciaux au format PDF. Utilisez Sensible pour intégrer des fonctionnalités d'automatisation de documents dans vos produits SaaS verticaux. Avec Sensible, vous pouvez écrire des requêtes d'extraction pour n'importe quel document et récupérer les informations clés au format JSON Sensible est hautement configurable. Vous pouvez extraire des données en quelques minutes en tirant parti de GPT-4 et d'autres grands modèles de langage (LLM), ou vous pouvez obtenir un contrôle plus précis grâce aux règles visuelles basées sur la mise en page de Sensible. En combinant des méthodes d'extraction basées sur la mise en page et le LLM, Sensible prend en charge l'ensemble du paysage documentaire, depuis les formulaires commerciaux hautement structurés et cohérents jusqu'aux contrats juridiques variables et de forme libre.