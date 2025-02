Logiciel de numérisation de documents - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Nanonets

Nanonets est un service de traitement de documents intelligent basé sur l'IA, spécialisé dans la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR). En utilisant des algorithmes d'auto-apprentissage, Nanonets est capable d'automatiser la capture de données à partir d'une variété de documents tels que les factures, les reçus, les passeports, les cartes d'identité et bien plus encore. La technologie OCR basée sur l'IA est capable de reconnaître et d'extraire des données de documents de n'importe quel format et taille, quelle que soit leur complexité. En outre, Nanonets propose une variété de solutions pour aider les clients à rationaliser leur flux de traitement de documents, telles que l'automatisation AP, le traitement des factures sans contact, l'analyse des e-mails et les intégrations ERP. Nanonets est également équipé d'une gamme de convertisseurs OCR gratuits qui peuvent être utilisés pour convertir PDF vers Excel, CSV, JSON, XML et Texte. En outre, le service fournit également un outil Web Scraper, Image to Excel et Image to Text. Nanonets a reçu la confiance de plus de 10 000 clients dans le monde et a été très bien noté sur G2 Crowd, Capterra et GetApp. Le service a aidé les clients à économiser du temps et de l'argent en automatisant la saisie manuelle des données. Parmi les exemples de cas d'utilisation réussis, citons l'entrepreneur de remédiation basé dans le Maryland qui a permis à son équipe de comptabilité fournisseurs de gagner 90 % de temps grâce à l'extraction des factures de Nanonets, Expatrio Global Services GMBH qui a obtenu une réduction de 95 % du temps de saisie manuelle des données avec l'OCR de Nanonets et le projet In2. Direction qui a aidé une société d'approvisionnement en eau à économiser 700 000 AUD grâce à l'IA de Nanonets. Prêt à commencer ? Nanonets fournit des solutions prêtes à l'emploi pour les types de documents les plus courants tels que les factures, les reçus, les cartes d'identité, les cartes de menu, les curriculum vitae, les formulaires et les relevés de compteurs. Les clients peuvent créer et paramétrer leur propre modèle personnalisé en quelques clics. Les clients peuvent également réserver une consultation gratuite de 30 minutes avec les experts Nanonets pour obtenir un