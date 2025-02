Logiciel de génération de documents - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Revv

revv.so

Revv repousse les limites de l'automatisation des documents et des flux de travail. Revv vous offre la flexibilité de créer des documents à partir de sa riche bibliothèque de modèles ou de télécharger et d'envoyer des documents WORD/PDF externes pour signatures électroniques. De plus, il propose différents types de signature pour répondre à tous les scénarios de signature électronique possibles. Que vous souhaitiez générer des documents en masse pour les signatures électroniques ou obtenir des signatures sur des formulaires Web à remplir, Revv rend tout possible. Il fournit des notifications instantanées, des analyses de documents et des pistes d'audit pour vous tenir au courant. Revv double la protection de votre processus de signature électronique avec l'authentification par e-mail et SMS. Revv offre une solide preuve de signature électronique avec une gestion des preuves de pointe. Il propose également une authentification vidéo pour les signatures clickwrap. Intégrez des applications professionnelles à Revv pour simplifier les tâches complexes et exécuter vos flux de travail documentaires de manière transparente. Revv est une plate-forme d'automatisation du flux de travail documentaire tout-en-un et sans code pour gérer votre entreprise n'importe où, à tout moment et depuis n'importe quel appareil. Revv offre une protection robuste et fonctionne dans un environnement sécurisé avec plusieurs niveaux de cryptage et de conformité aux lois locales. AVANTAGES : MEILLEURE GOUVERNANCE ET CONFORMITÉ - Revv est conforme à la loi ESIGN, à l'UETA et à la réglementation eIDAS, qui rend tous les documents e-signés juridiquement contraignants. Revv répond à toutes les exigences des signatures électroniques. - Intention de signer : Revv confirme l'intention des signataires en leur demandant de soumettre les signatures électroniques. - Consentement pour faire des affaires par voie électronique : Revv répond à l'exigence de consentement en demandant aux signataires de confirmer leur signature avant de soumettre le document. Revv donne également aux destinataires la possibilité de refuser la demande de signature. - Attribution de signature : créez un contrôle des documents avec une piste d'audit complète de chaque transaction. Revv satisfait à l'attribution de signature en capturant et en stockant toutes les actions avec la date et l'heure, les détails des signataires et les adresses IP. - Conservation des enregistrements : Revv crée automatiquement une copie des enregistrements signés et l'envoie à la fois à l'expéditeur et au destinataire pour conserver leurs preuves de transaction. FONCTIONNALITÉS PUISSANTES POUR CRÉER DE NOUVELLES POSSIBILITÉS AVEC DES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES ET MAXIMISER LES AVANTAGES COMMERCIAUX - - Créez des champs dynamiques en tant que champs de formulaire dans le modèle et accélérez votre processus de création de documents. Utilisez le modèle choisi, ajoutez des détails personnalisés dans les champs du formulaire, envoyez-le aux clients pour qu'ils remplissent les informations requises, puis signez électroniquement les documents. - Flexibilité pour télécharger et envoyer vos fichiers PDF ou DOCX, les modifier et envoyer des signatures électroniques. - Rassemblez les données cruciales des signataires sous forme de texte ou d'image à l'aide de la fonction « Remplir et signer ». - Des modèles prêts à l'emploi et un éditeur riche pour créer et personnaliser instantanément des documents commerciaux et augmenter les taux de conversion commerciaux. - Automatisez l'envoi d'un document à plusieurs destinataires à l'aide de la fonction d'envoi groupé et augmentez votre productivité. - Configurez les flux de travail de signature électronique en intégrant vos applications professionnelles quotidiennes via Zapier, Retool et les API natives, et économisez plus de temps, d'argent et de ressources. - Liberté de choisir le type de signature : cliquer pour signer, dessiner une signature ou cliquer pour initialiser. - Suivi et analyses en temps réel pour intervenir et engager les clients au bon moment. - Plusieurs choix pour faire signer des documents en ligne par e-mail, liens partageables, formulaires Web à remplir ou intégrations API. SÉCURITÉ INÉGALÉE - - Conformité aux lois mondiales et locales sur la signature électronique et aux dernières normes de l'industrie. - Authentification à deux facteurs (SMS et email) pour garantir l'identité des signataires. - Sécurité de haut niveau avec la certification cloud mondiale AWS (CSA, SOC 1, SOC2 et ISO 27001) pour protéger vos données à chaque étape. - Passerelles de paiement conformes à la norme PCI DSS STOCKAGE À VIE - Revv fournit un stockage basé sur le cloud qui maintient vos dossiers en sécurité, organisés et facilement accessibles - pour toujours. EXPÉRIENCE CLIENT AMÉLIORÉE - - Envoyez instantanément des documents vers des appareils mobiles via SMS et réduisez les taux d'abandon des clients. - Fonctionnalités de collaboration pour interagir avec les clients et les membres de l'équipe au sein des documents et accélérer le processus de signature. UNE PLATEFORME DE BRICOLAGE QUI NE NÉCESSITE AUCUNE COMPÉTENCE EN CODAGE - Revv est très simple à utiliser et facile à naviguer. Son interface intuitive ne nécessite aucune aide extérieure ni compétence particulière. UN SYSTÈME D'ASSISTANCE CONÇU POUR AUTONOMISER LES CLIENTS - - Une équipe d'assistance client composée d'experts qui vont au-delà de vos attentes pour responsabiliser votre entreprise. - Assistance par chat 24h/24 et 7j/7 - Prise en charge multilingue des documents - Prise en charge de la conception et de la création de modèles - Centre d'aide, articles d'assistance et vidéos pour vous guider tout au long du processus