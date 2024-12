Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de génération de documents - Applications les plus populaires - Gabon

Le logiciel de génération de documents permet aux utilisateurs de créer, personnaliser, modifier et produire des documents basés sur des données. Ces plates-formes peuvent fonctionner comme des créateurs de PDF et des générateurs de documents, en extrayant des données provenant de sources tierces dans des modèles. Ils peuvent intégrer des données provenant de divers systèmes sources, tels que CRM, ERP et solutions de stockage. Les outils de génération de documents doivent maintenir la cohérence de la marque et proposer une mise en forme conditionnelle. Les documents créés via ces applications varient en termes de fonctionnalités et peuvent inclure des rapports, des formulaires, des propositions, des documents juridiques, des notes, des contrats, etc.