Logiciel DMARC - Applications les plus populaires - Tadjikistan

ZeroBounce est une plateforme primée de vérification et de délivrabilité des e-mails qui aide plus de 350 000 clients à améliorer le retour sur investissement de leurs e-mails et leur placement dans la boîte de réception. Ses principaux services de délivrabilité comprennent : Validation des e-mails précise à 99 % - Supprimez les adresses e-mail obsolètes et risquées pour réduire les taux de rebond des e-mails et maintenir une réputation d'expéditeur positive. Email Finder - Trouvez de nouvelles adresses e-mail professionnelles valides et faites évoluer votre sensibilisation B2B. DMARC Monitor - Sécurisez vos e-mails et prévenez les escroqueries par phishing grâce à une surveillance illimitée des e-mails, des alertes de sécurité et des rapports automatisés. Outils de délivrabilité des e-mails - Améliorez la visibilité de la boîte de réception avec des boîtes à outils personnalisées. Comprend des tests de serveur de messagerie, des tests de placement dans la boîte de réception, Email Finder et DMARC Monitoring Activity Data & Email Scoring - Trouvez vos abonnés de messagerie les plus actifs grâce aux données d'activité. De plus, le service Email Scoring fournit des informations plus détaillées sur votre liste de diffusion pour vous aider à réussir vos e-mails. ZeroBounce a validé plus de 25 milliards d'e-mails et sert des entreprises de toutes tailles, des propriétaires d'entreprise individuels à Amazon, Disney, Netflix et Sephora. La plate-forme garantit une sécurité de niveau militaire et est conforme au RGPD, SOC 2 Type II, ISO-27001 et entièrement conforme à la HIPAA.