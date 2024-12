Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel DMARC - Applications les plus populaires - Gabon

Le logiciel DMARC, qui signifie Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, est conçu pour aider les entreprises à garantir que les e-mails envoyés depuis leurs domaines sont correctement authentifiés selon deux normes de sécurité clés : DomainKeys Identified Mail (DKIM) et Sender Policy Framework ( FPS). Ces outils aident dans divers aspects du protocole DMARC, jouant un rôle crucial dans la prévention des activités frauduleuses telles que l'usurpation d'e-mails et le phishing qui pourraient mettre en danger les employés ou les clients d'une organisation. Les services informatiques utilisent le logiciel DMARC pour configurer et gérer les comptes de messagerie dans toute l'organisation, y compris les domaines à l'échelle de l'entreprise ainsi que ceux spécifiques aux services ou aux individus. En déterminant l'alignement DMARC et en appliquant l'authentification DMARC, ces outils peuvent détecter et bloquer les e-mails suspects qui tentent d'usurper l'identité de messages légitimes provenant d'une ou plusieurs adresses Web enregistrées de l'organisation. Le logiciel DMARC s'intègre souvent aux solutions de passerelle de messagerie sécurisée, et certains outils de la catégorie Secure Email Gateway peuvent inclure des fonctionnalités prenant en charge la conformité DMARC. Il est de plus en plus courant que d'autres logiciels de sécurité intègrent les protocoles DMARC comme élément essentiel de stratégies de cybersécurité plus larges. L'utilisation du logiciel DMARC doit être complétée par d'autres outils de gouvernance, de risque et de conformité pour garantir que vos pratiques commerciales s'alignent sur les politiques pertinentes. Les fournisseurs de services de conformité informatique peuvent évaluer les mesures de sécurité actuelles de votre entreprise par rapport à des normes telles que le protocole DMARC. Un partenariat avec des prestataires de conseil en cybersécurité peut aider davantage vos équipes de direction et informatiques à comprendre l'importance de l'application du DMARC, ainsi que d'autres mesures de sécurité, pour protéger votre organisation et ses clients contre les cybermenaces.