L'inclusivité est la nouvelle productivité Dans le paysage commercial actuel en évolution rapide, Inclusively est le fer de lance du mouvement visant à redéfinir ce que signifie réellement la réussite en milieu de travail. En mettant en synergie productivité, conformité et inclusion, nous soulignons le lien indéniable entre des équipes diversifiées et des résultats sans précédent. Notre mission va au-delà de la simple promotion de l’inclusivité ; nous veillons à ce que les organisations non seulement soient conformes, mais qu’elles prospèrent dans cette nouvelle ère de travail. Avec Inclusively, chaque organisation est en mesure de tirer parti des prouesses inégalées d’une main-d’œuvre diversifiée et dynamique. Défis que nous relevons : Rétention et productivité : Des pertes de productivité annuelles s'élevant à 150 milliards de dollars peuvent être attribuées à des problèmes liés à la santé mentale et aux maladies chroniques. L'approche personnalisée d'Inclusively a montré une augmentation de la productivité de 72 % et une augmentation impressionnante de 90 % de la rétention lorsque ces défis sont correctement relevés. Diversité et conformité : même si 30 % de la main-d'œuvre correspond à la définition fédérale du handicap, seule une petite fraction, environ 3 à 5 %, se sent à l'aise de divulguer son handicap. Notre mission est de faire pivoter les organisations vers une philosophie où la transparence et l’inclusivité sont inhérentes. Comment l'inclusion fait la différence : Préparer : en commençant par une véritable inclusion, nous examinons en profondeur les processus existants, rassemblons les informations essentielles des employés et utilisons des références du secteur pour mettre en évidence les vecteurs de croissance, tout en traçant une voie claire à suivre. Embauche : Notre vaste réseau de partenaires nous offre un réservoir de candidats diversifié. Grâce à notre système d'IA de pointe, nous veillons à ce que les candidats trouvent des postes qui correspondent à leurs forces et à leurs objectifs. Notre intégration raffinée garantit un processus d’embauche rationalisé. Retenir : Naviguer dans les demandes d’accommodement est transformé d’un défi en une opportunité avec Inclusively. Nous permettons aux organisations d'adapter leurs environnements, en reflétant les besoins et les aspirations de la main-d'œuvre moderne, en particulier la dynamique génération Z. Assistance : au-delà des fonctionnalités et des outils, notre équipe dévouée de réussite client défend les objectifs primordiaux de votre organisation. De la formulation de la stratégie à l’alignement des KPI et à la promotion d’efforts inclusifs évolutifs, nous sommes vos partenaires dévoués. Notre communauté inclusive augmente encore ce voyage, favorisant un domaine de connaissances partagées et de croissance mutuelle. Conclusion : L'inclusion n'est pas seulement une solution : c'est la pierre angulaire d'un changement de paradigme dans la façon dont nous envisageons les lieux de travail. Pour les courtiers en avantages sociaux à la recherche d’offres percutantes pour leur clientèle, Inclusively apparaît comme la référence. Nous ne nous contentons pas d'imaginer, mais nous façonnons activement le futur lieu de travail : adaptatif, inclusif et prospère. Faites partie de ce voyage transformateur avec nous.